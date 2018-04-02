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هنية يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بأحداث "يوم الأرض"

أخبار العالم العربي

هنية يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بأحداث
MAHMUD HAMS
مظاهرات يوم الأرض في حدود قطاع غزة
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دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى تشكيل لجنة دولية خاصة للتحقيق في مقتل 16 فلسطينيا على يد الجيش الإسرائيلي في مظاهرة على حدود قطاع غزة الجمعة الماضي.

وقالت الحركة في بيان نشر على الموقع الرسمي: إن "هنية نوه كذلك، في اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى أهمية اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة إسرائيل".

وأكد البيان أن دعوة هنية تأتي "في ظل اتخاذ الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وحيلولتها دون اتخاذ قرار منصف للشعب الفلسطيني ولضحايا المجزرة الإسرائيلية".

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ويأتي الاتصال بعد يوم من إعلان الجامعة العربية، أنها ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين في مقرها بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل، "لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني.

وكان عشرات آلاف الفلسطينيين تجمعوا بمحاذاة السياج الحدودي لقطاع غزة البالغ طوله 65 كيلومترا يوم الجمعة بمناسبة ذكرى يوم الأرض للمطالبة بكسر الحصار عن القطاع، وللتأكيد على حق اللاجئين في العودة.

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وقتلت القوات الإسرائيلية 18 فلسطينيا وأصابت المئات في مظاهرات يوم الجمعة الماضي.

المصدر: رويترز

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