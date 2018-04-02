الكرملين: بوتين يهنيء السيسي بفوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية بينهما بـ"فوزه الكاسح" في الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان النتائج الرسمية اليوم الاثنين.

وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين في بيان أنه خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب الروسي "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة عبد الفتاح السيسي بالفوز الكاسح في انتخابات الرئاسة".

وأكد الرئيسان سعيهما إلى "مواصلة تطوير التعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والصناعة والنقل".

كما بحث بوتين والسيسي الأوضاع في سوريا وعلى المسار الفلسطيني الإسرائيلي والشرق الأوسط عموما في ضوء القمة الثلاثية المرتقبة للدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، التي ستعقد يوم الخميس المقبل في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار الكرملين إلى أن الحديث كان "بناء ووديا"، مؤكدا تطابق وجهتي النظر لدى الرئيسين، الروسي والمصري، بخصوص "جميع المسائل المذكورة".

المصدر: إنترفاكس

إينا أسالخانوفا