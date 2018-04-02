البشير يتوعد الفاسدين: "من أين لكم هذا المال المشبوه"

قال الرئيس السوداني، عمر البشير إنه سيطبق "قانون الثراء الحرام، ومن أين لك هذا"، متوعدا الفاسدين بالكشف عن المال المشبوه وغسيل الأموال لاسترداد "أموال الشعب المنهوبة".

وأضاف البشير في كلمة له أمام البرلمان السوداني: "إنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه وهي حرب في بدايتها ولن تقف إلا عندما تحقق أغراضها لتنتهي فيها عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع الضرورية"، مؤكدا أن لا أحد سيفلت من العقاب.

وتابع الرئيس السوداني قائلا: "سنظل في متابعة إجراءاتنا لملاحقة المتلاعبين داخل وخارج البلاد حتى يسترد اقتصادنا الكلي عافيته تماماً ونوظف موارد البلاد في تنميتها وتوفير احتياجاتها الضرورية".

وكان البنك المركزي السوداني قد أصدر في يناير الماضي قرارات صارمة بحق عدد من البنوك، شملت فصل قيادات رفيعة في "مصرف الساحل والصحراء" وحظرت على البنك عمليات الاستيراد والتصدير، ووجت إنذارات للبنوك التي خالفت لوائح المركزي بشأن التلاعب في حصائل الصادر والموجهات المتعلقة بالنقد الأجنبي.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

علي الخطايبة