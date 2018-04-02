العاهل السعودي وولي عهده يهنآن السيسي بالفوز في الانتخابات

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وذكر الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان اتصل هاتفيا بالسيسي وهنأه بهذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري الذي جاء نتيجة للجهود المتميزة للسيسي في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب وفق تعبيره، وعبر كذلك الملك سلمان عن تهاني المملكة والشعب السعودي لمصر.

وأشاد الملك سلمان بتميز العلاقات بين بلاده ومصر، مؤكدا على ضرورة تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته شكر السيسي العاهل السعودي على مواقفه تجاه مصر وشعبها.

عاجل | #خادم_الحرمين_الشريفين يشيد بتميز العلاقات بين #المملكة و #مصر التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢ أبريل، ٢٠١٨

وفي السياق ذاته، هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري بمناسبة فوزه، متمنيا له التوفيق لما فيه مصلحة شعب مصر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حصول الرئيس، عبدالفتاح السيسي، على 97.08% من مجموع أصوات الناخبين، في انتخابات الرئاسة، وذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة الرسمية.

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وجرت الانتخابات الرئاسية المصرية، خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس الماضي، فيما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، داخل البلاد في 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

المصدر: واس + الإخبارية