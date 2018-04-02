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العبادي يزور موقع مجزرة سبايكر التي ارتكبها داعش

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العبادي يزور موقع مجزرة سبايكر التي ارتكبها داعش
nrttv.com
العبادي يزور موقع مجزرة ضحايا سبايكر
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زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موقع مجزرة سبايكر، التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش خلال سيطرتهم على محافظة صلاح الدين في العام 2014.

وقال العبادي: "أفضل رد على المجزرة كان إلحاق الهزيمة بداعش والقصاص من مجرميها واستعادة المحافظة".

وأضاف، "أن هذه الدماء الطاهرة والأرواح البريئة هي التي هزمت داعش وصنعت النصر.. يجب أن نواصل العمل بذات القوة والعزيمة لمنع عودة الإرهاب والحفاظ على وحدتنا وأمننا واستقرارنا".
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وعبر العبادي عن سعادته، لعودة جامعة تكريت إلى ممارسة دورها بعدما كانت "مقرا لداعش" قبل تحريرها.

وقال: إن "العراق اليوم أفضل مما كان عليه وسيكون غدا أفضل بتعاوننا ووحدتنا وتآخينا"... "بلدنا قوي ومنتصر وفيه قصص نجاح كثيرة".

وأضاف، أن "الإرهاب الذي أراد أن يفرقنا فشل، وشعبنا انتصر، وها هي جامعاتنا تتحول مرة أخرى إلى رموز للعلم والتعايش".

ووصل العبادي صباح الاثنين إلى تكريت، واجتمع مع المسؤولين في محافظة صلاح الدين، وألقى كلمة في جامعة تكريت بمناسبة الذكرى الثالثة لتحريرها من داعش.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء + السومرية نيوز

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