العبادي يزور موقع مجزرة سبايكر التي ارتكبها داعش

زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موقع مجزرة سبايكر، التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش خلال سيطرتهم على محافظة صلاح الدين في العام 2014.

وقال العبادي: "أفضل رد على المجزرة كان إلحاق الهزيمة بداعش والقصاص من مجرميها واستعادة المحافظة".

وأضاف، "أن هذه الدماء الطاهرة والأرواح البريئة هي التي هزمت داعش وصنعت النصر.. يجب أن نواصل العمل بذات القوة والعزيمة لمنع عودة الإرهاب والحفاظ على وحدتنا وأمننا واستقرارنا".

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وعبر العبادي عن سعادته، لعودة جامعة تكريت إلى ممارسة دورها بعدما كانت "مقرا لداعش" قبل تحريرها.

وقال: إن "العراق اليوم أفضل مما كان عليه وسيكون غدا أفضل بتعاوننا ووحدتنا وتآخينا"... "بلدنا قوي ومنتصر وفيه قصص نجاح كثيرة".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يحضر الاحتفال الكبير بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة تكريت، وهنأ العراقيين جميعا كما حيا الجماهير التي احتشدت في ملعب المدينة . pic.twitter.com/R20SOSmOaO — PM Media Office (@IraqiPMO) ٢ أبريل، ٢٠١٨

وأضاف، أن "الإرهاب الذي أراد أن يفرقنا فشل، وشعبنا انتصر، وها هي جامعاتنا تتحول مرة أخرى إلى رموز للعلم والتعايش".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يزور مقر قيادة عمليات صلاح الدين ويلتقي القيادات الامنية في المحافظة.



واشاد سيادته بجميع الجهود والتضحيات التي بذلت في مراحل تحرير المحافطة واستقرارها واعادة إعمارها. pic.twitter.com/rvE20UR5Ut — PM Media Office (@IraqiPMO) ٢ أبريل، ٢٠١٨

ووصل العبادي صباح الاثنين إلى تكريت، واجتمع مع المسؤولين في محافظة صلاح الدين، وألقى كلمة في جامعة تكريت بمناسبة الذكرى الثالثة لتحريرها من داعش.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء + السومرية نيوز