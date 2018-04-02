لافروف يتحفّظ على مدى مصداقية ترامب في قرب الانسحاب من سوريا

تحفّظ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب الانسحاب من سوريا، مشيرا إلى أن ما يحدث على الأرض يدل على مضي واشنطن قدما في ترسيخ وجودها.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم: "إعلان الرئيس الأمريكي عن قرب انسحاب بلاده من سوريا، ينسجم على الأقل مع تصريحاته القديمة حول الانسحاب من سوريا بعد انتصار الولايات المتحدة على داعش".

لكن لافروف استطرد بالقول: "لاحظنا في الأشهر الأخيرة، أن الولايات المتحدة أخذت ترسخ تواجدها بشكل جدي على الضفة الشرقية للفرات، وعلى مساحات كبيرة من الأراضي السورية حتى الحدود مع العراق".

وتابع: "واشنطن لا تنشر قواتها وتعزز منشآتها ومواقعها العسكرية هناك فحسب، بل ترعى تشكيل هيئات سلطة محلية خاضعة لها وتحصل على التمويل منها".

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وجدد التأكيد على أن التواجد الأمريكي في سوريا، لا يحمل أي صفة شرعية، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: انترفاكس