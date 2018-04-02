مسلحون يستهدفون قاعدة أمريكية في الرقة

أعلن فصيل مسلح يسمي نفسه "المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية" بسوريا، استهدافه قاعدة أمريكية في ريف محافظة الرقة.

وكتب الفصيل في بيان نشره على صفحته في فيسبوك مساء الأحد: "قامت المقاومة الشعبية مساء هذا اليوم بإطلاق قذيفتي هاون على مقر القوات الأمريكية المتمركزة في مقر اللواء 92 جنوب بلدة عين عيسى".

وتابع: "المقاومة الشعبية تعاهدكم على استمرارها دك القوات الأمريكية المحتلة، حتى تطهير كامل التراب السوري".

المصدر: x-true.info

أحمد باديان