مسلحون يستهدفون قاعدة أمريكية في الرقة
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أعلن فصيل مسلح يسمي نفسه "المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية" بسوريا، استهدافه قاعدة أمريكية في ريف محافظة الرقة.
وكتب الفصيل في بيان نشره على صفحته في فيسبوك مساء الأحد: "قامت المقاومة الشعبية مساء هذا اليوم بإطلاق قذيفتي هاون على مقر القوات الأمريكية المتمركزة في مقر اللواء 92 جنوب بلدة عين عيسى".
وتابع: "المقاومة الشعبية تعاهدكم على استمرارها دك القوات الأمريكية المحتلة، حتى تطهير كامل التراب السوري".
المصدر: x-true.info
أحمد باديان
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