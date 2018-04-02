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مسلحون يستهدفون قاعدة أمريكية في الرقة

أخبار العالم العربي

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أعلن فصيل مسلح يسمي نفسه "المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية" بسوريا، استهدافه قاعدة أمريكية في ريف محافظة الرقة.

وكتب الفصيل في بيان نشره على صفحته في فيسبوك مساء الأحد: "قامت المقاومة الشعبية مساء هذا اليوم بإطلاق قذيفتي هاون على مقر القوات الأمريكية المتمركزة في مقر اللواء 92 جنوب بلدة عين عيسى".

وتابع: "المقاومة الشعبية تعاهدكم على استمرارها دك القوات الأمريكية المحتلة، حتى تطهير كامل التراب السوري".

المصدر: x-true.info

أحمد باديان

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