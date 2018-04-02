 
مباشر

حملة اعتقالات إسرائيلية تطال الأطفال الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

حملة اعتقالات إسرائيلية تطال الأطفال الفلسطينيين
Reuters Ronen Zvulun
الجيش الإسرائيلي -صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k22k

أطلق الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة بين الفلسطينيين طالت عددا من الأطفال.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل في مدينة القدس كلا من علي أمجد عطية، ويونس سفيان عبيد، ورضى محمد خضر عبيد، والأطفال أشرف عبيد، وصالح الفاخوري، وإسماعيل علي عاصي.

إقرأ المزيد
(صورة أرشيفية) فرنسا تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس على خلفية قتلى غزة

كما اعتقلت في نابلس المواطنين حمزة خويرة، وخالد الطويل، ومحمد الكوني، وفي بيت لحم الشاب محمود محمد عليان ثوابتة.

ولفتت "معا" إلى أن الجيش الإسرائيلي أخطر ذوي عبد الرحمن بني فضل بهدم منزلهم في قرية عقربا جنوبي نابلس، بدعوى أنه "منفذ عملية القدس للـ18 من الشهر الماضي"، والتي أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أكدت عثورها على أسلحة في منازل داهمتها في الخليل.

المصدر: "معا"

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة