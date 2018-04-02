حملة اعتقالات إسرائيلية تطال الأطفال الفلسطينيين

أطلق الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة بين الفلسطينيين طالت عددا من الأطفال.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل في مدينة القدس كلا من علي أمجد عطية، ويونس سفيان عبيد، ورضى محمد خضر عبيد، والأطفال أشرف عبيد، وصالح الفاخوري، وإسماعيل علي عاصي.

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كما اعتقلت في نابلس المواطنين حمزة خويرة، وخالد الطويل، ومحمد الكوني، وفي بيت لحم الشاب محمود محمد عليان ثوابتة.

ولفتت "معا" إلى أن الجيش الإسرائيلي أخطر ذوي عبد الرحمن بني فضل بهدم منزلهم في قرية عقربا جنوبي نابلس، بدعوى أنه "منفذ عملية القدس للـ18 من الشهر الماضي"، والتي أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أكدت عثورها على أسلحة في منازل داهمتها في الخليل.

المصدر: "معا"

أحمد باديان