فرنسا تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس على خلفية قتلى غزة

حثت فرنسا إسرائيل، على ضبط النفس بعد ردها العسكري على المظاهرات الفلسطينية على الحدود مع غزة، وقتلها 15 فلسطينيا على الأقل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان إن "فرنسا تذكّر السلطات الإسرائيلية بواجبها في حماية المدنيين وتحثها على إظهار أكبر قدر من ضبط النفس".

واضافت: "كما أن فرنسا، تسلط الضوء على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي".

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تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور لبيرمان، رفض في وقت سابق من اليوم الأحد، نداءات صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، فيديريكا موغيريني، وقادة آخرين، بإجراء تحقيق مستقل في مقتل الفلسطينيين في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر: رويترز