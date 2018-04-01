العبادي يحذر من بيع وشراء البطاقات الانتخابية

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من بيع وشراء البطاقات الانتخابية، داعيا إلى إبعاد الملف الأمني عن مجرى الانتخابات.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "أحذر من عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما".

وأكد رئيس وزراء العراق "سيطرة القوات الأمنية على عموم المناطق"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد مرتكز لداعش في العراق".

وأضاف العبادي: "الانتصار على عصابات داعش هو انتصار عسكري فقط.. مشروعنا انتقل من محاربة الإرهاب داخل العراق إلى محاربته في المنطقة".. "ونحن لا نعتدي على سيادة أحد".

وجدد رئيس الحكومة العراقية تحذيره من اختراق داعش للإعلام وتحويل مؤسساته إلى بوق لهذه العصابات الإرهابية أو الترويج لها، فيما عد كل من يدعو إلى مقاطعة الانتخابات بأنه يحاول "الاستئثار بالسلطة".

المصدر: واع