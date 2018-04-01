الأسد وعقيلته في زيارة عائلية لكريستين
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زار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته منزل الفتاة كريستين حوراني في باب توما بدمشق، لمعايدتها في عيد الفصح.
وتأتي هذه الزيارة للاطمئنان على الفتاة التي أصيبت في بداية هذا العام بشظايا قذيفة أطلقتها الجماعات المسلحة في جوبر بريف دمشق، أثناء عودتها من مدرستها وبتر قدمها على إثر ذلك.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية صورة الرئيس السوري وعقيلته وهما يتحدثان مع كريستين في منزلها.
المصدر: وكالات
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