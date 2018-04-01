 
مباشر

غرق 4 مهاجرين قبالة سواحل إسبانيا

أخبار العالم العربي

غرق 4 مهاجرين قبالة سواحل إسبانيا
AFP Alessio Paduano
مهاجر وسط أمواج البحر الأبيض المتوسط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k21p

أفادت فرق إنقاذ في البحر المتوسط أن 4 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم، خلال محاولتهم الوصول إلى سواحل إسبانيا بواسطة زورق قادم من المغرب.

وانتشلت الجثث من مياه مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا.

وقال متحدث باسم فرق الانقاذ إن "الناجي الوحيد من المهاجرين أكد للمسعفين أن 12 شخصا كانوا يستقلون الزورق حين أبحر من طنجة المغربية في وقت مبكر من صباح الأحد".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة