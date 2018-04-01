غرق 4 مهاجرين قبالة سواحل إسبانيا
AFP Alessio Paduano
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أفادت فرق إنقاذ في البحر المتوسط أن 4 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم، خلال محاولتهم الوصول إلى سواحل إسبانيا بواسطة زورق قادم من المغرب.
وانتشلت الجثث من مياه مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا.
وقال متحدث باسم فرق الانقاذ إن "الناجي الوحيد من المهاجرين أكد للمسعفين أن 12 شخصا كانوا يستقلون الزورق حين أبحر من طنجة المغربية في وقت مبكر من صباح الأحد".
المصدر: وكالات
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