ضبط 20 حوضا لصناعة الخمور في السعودية
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نفذت قوات الأمن السعودي حملة ضبطت خلالها 52 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل من جنسيات إفريقية وأتلفت 20 حوضا للخمور و200 غالون معدة للترويج، أنشأها المخالفون.
واستهدفت حملة الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، غابات وأحراش شرقي المحافظة، اتخذها مخالفون من جنسيات إفريقية وحولوها إلى مصانع للعرق المسكر، والذي يصنعونه باستخدام مياه الصرف الصحي.
١ أبريل، ٢٠١٨
ونجح رجال الأمن في التغلغل وسط الأحراش الكثيفة وضبط عمالة غير نظامية حولت الأحراش شرقي بريمان لممارسة أنشطة إجرامية وإقامة عدد من مصانع "المُسكر".
ويعبأ المنتج في عبوات مياه الشرب، وتوزع على طالبيها عن طريق الهاتف الجوال، إذ يتم الاتفاق على الكمية والموقع لإيصال الطلب.
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المصدر: عكاظ
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