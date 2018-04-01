الجيش المصري يقضي على 5 إرهابيين في عملية نوعية بسيناء

أعلن الجيش المصري تصفيه 5 إرهابيين، ومقتل ضابط وجندي وإصابة عسكريين آخرين في إطار عملية سيناء 2018.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي اليوم الأحد، أن قوات الجيش المصري قضت على 5 إرهابيين في عملية نوعية نفذتها وقبضت على 513 آخرين، كما دمرت القوات الجوية 19 عربة، فضلا عن تفجير 163 عبوة زرعت لاستهداف الجيش في مناطق تحركه.

#المتحدث_العسكرى : بيان رقم (17) من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة ( سيناء 2018 ) ... pic.twitter.com/gQM6hkXKO1 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ١ أبريل، ٢٠١٨

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ولفت الرفاعي إلى اكتشاف وتدمير 993 وكرا للإرهابيين تحتوي على أسلحة وذخائر، وضبط 64 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى إحباط محاولة تسلل 169 عنصرا من جنسيات مختلفة عبر الحدود.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش مقتل ضابط وجندي وإصابة عسكريين اثنين آخرين أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية في مناطق العمليات.

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان