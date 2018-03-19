الجيش المصري يعلن تصفية 36 إرهابيا ضمن عمليات سيناء

أعلن الجيش المصري تصفيه 36 إرهابيا، ومقتل ضابط و3 مجندين وتدمير 12 وكرا للإرهابيين ضمن عملية سيناء 2018.

وكتب الجيش المصري في بيانه اليوم الاثنين: "أسفرت العملية الشاملة سيناء 2018 خلال الأيام الماضية، عن مقتل ضابط و3 مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين، والقضاء على 36 عنصرا إرهابيا مسلحا أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر".

وأضاف: "تم تدمير عربتين مفخختين واستهداف 12 وكرا للإرهابيين، وضبط 17 سيارة وتدمير 67 دراجة نارية، والقبض على 345 عنصرا إرهابيا، وتفكيك 93 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات".

وأضاف، "نفذت مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومركز إرسال".

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وتابع: "قوات حرس الحدود أحبطت محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش، وضبطت عددا من قضايا التهريب للهجرة غير الشرعية، ونظمت 583 كمينا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية".

وأشار إلى أن "الجيش دمر مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كيلو غرام من نبات البانجو، وضبط 7430 كيلو جراما من المواد المخدرة المعدة للتداول، وأتلف 33 مزرعة لنبات البانجو".

المصدر: الأهرام

أحمد باديان