العبادي يطلع على عمليات تأمين الحدود

اطلع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة على عمليات تأمين الحدود العراقية مع دول الجوار.

وقال مكتب العبادي في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اطلع خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة على عمليات تأمين الحدود العراقية، إضافة إلى عمليات التطهير من الخلايا الإرهابية لعدد من المناطق بعد تحرير كامل الأراضي العراقية".

ووجه العبادي القوات العراقية خلال زيارته للموصل، الأسبوع الماضي، إلى فرض السيطرة الكاملة على الحدود ومنع أي مقاتلين أجانب من التواجد هناك، مؤكدا أن الحدود حاليا مسيطر عليها من قبل الجيش العراقي، وأن بغداد لن تسمح بأي تجاوز على تركيا من خلال أراضيها.

واستعاد العراق كامل أراضيه من تنظيم داعش الإرهابي، إثر حرب طاحنة استمرت 3 سنوات، وانتهت أواخر العام الماضي.

وبحسب القيادات العسكرية العراقية، فإن التنظيم بات يعتمد بنحو متزايد على الهجمات الخاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يعتمدها قبل اجتياحه مناطق شاسعة شمال وغرب البلاد في 2014.

المصدر: وكالات