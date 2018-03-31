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حريق في ميناء الحديدة اليمني يلتهم مساعدات إنسانية

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حريق في ميناء الحديدة اليمني يلتهم مساعدات إنسانية
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حريق في ميناء الحديدة اليمني
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شب حريق في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في وقت مبكر السبت، مدمرا مخازن تحوي كميات من وقود الطهي والمواد الغذائية، بحسبما ذكره عمال في الميناء.

وقال العمال إن الحريق نتج عن تماس كهربائي، وإن المخازن كانت تضم مئات الآلاف من الأسِرّة للنازحين بسبب الحرب".

من جهته، أكد موظف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن "الحريق أتى على كميات ضخمة من الوقود والمواد الغذائية، وأن تحقيقا سيفتح لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق والجهة التي تقف وراءه".

وأذاعت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين نبأ الحريق، لكنها لم تذكر السبب.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية منذ عام 2015، غارات على اليمن لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا، والتي أجبرها الحوثيون على الخروج من صنعاء.

وفي أواخر العام الماضي خفف التحالف، تحت ضغط دولي، الحصار الذي كان فرضه على الموانئ والمطارات اليمنية.

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حريق في ميناء الحديدة اليمني
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الحريق أتى على مساعدات إنسانية وغذائية
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تماس كهربائي يتسبب في حريق الحديدة

المصدر: رويترز

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