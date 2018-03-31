تحسن ملحوظ لخدمة الإنترنيت عمّا قريب في العراق

أكدت وزارة الاتصالات في العراق، أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسنا خلال الأيام المقبلة معلنة تجاوز عدد من المشاكل التقنية التي كانت تعيق عمل الشبكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حازم محمد علي: "هناك تحسن في خدمة الإنترنت تمثلت في تشغيل مشروع "سمفوني إيرثلنك"، بعدما كانت نسبة تشغيله 10% لغرض الفحص والصيانة، والشركات العاملة قيد استلام المشروع".

وأضاف أن "المواطن سيلمس التحسن في الخدمة في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن "الإنترنت كان يعاني من إشكالات خلال الأيام الماضية، وتم تخطيها بجهد الفنيين المتخصصين".

وأكد المسؤول العراقي، أن "وزير الاتصالات يقوم مع الجهات المعنية بمتابعة موضوع تهريب السعات الخاصة بالإنترنت، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الشأن".

وختم بالقول، إن "الأخبار التي نشرت بخصوص موضع التهريب خلال الفترة الأخيرة، هي أخبار قديمة الهدف منها عرقلة عمل الوزارة".‏

يذكر أن معظم سكان مناطق العراق عانوا في الأسابيع الماضية من سوء خدمة الإنتريت، علما أن أسعار الاشتراك في خطوط الخدمة ليست بالزهيدة.

المصدر: السومرية نيوز