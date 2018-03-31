بوغدانوف يبحث التسوية مع سياسي سوري معارض

أعلنت الخارجية الروسية أن نائب الوزير والمبعوث الرئاسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بحث مع رئيس تيار "بناء الدولة السورية" المعارض لؤي حسين هاتفيا آفاق التسوية السياسية في سوريا.

وقالت الخارجية في بيان، إنه بناء على مبادرة من الجانب السوري اليوم السبت، "بحث الجانبان خلال مكالمة هاتفية الوضع في سوريا مع التركيز بشكل خاص على الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية سياسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي في 30 يناير وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان