يوم أرض دام في غزة وعباس يعلن الحداد

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "اعتبار غدا السبت، يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم خلال المسيرات التي خرجت إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض".

وجاء على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية أن مسيرات الشعب الفلسطيني اليوم أتت دفاعا عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودفاعا عن مقدساته الإسلامية والمسيحية وعن حقه في العودة إلى منازله وأرضه التي هجر منها.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 14 منذ صباح اليوم، فيما جرح 1200 آخرون.

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المصدر: وفا