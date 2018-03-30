موسكو تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس إثر سقوط قتلى وجرحى في قطاع غزة

دعت وزارة الخارجية الروسية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى ضبط النفس إثر سقوط قتلى وجرحى في قطاع غزة بسبب محاولة الجيش الإسرائيلي كبح الاحتجاجات الفلسطينية التي انطلقت اليوم.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الروسية: "أعرب الجانب الروسي عن قلقه العميق من التقارير عن ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في قطاع غزة نتيجة لإجراءات الجيش الإسرائيلي للحد من أعمال الاحتجاج الفلسطينية التي بدأت في 30 مارس كجزء من حملة متعددة الأيام تحت مسمى (مسيرة العودة الكبرى)".

وأضاف البيان: "موسكو تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أعمال يمكن أن تسبب أضرارا للأبرياء".

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم