عودة 425 عراقيا من تركيا إلى الموصل

قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في بيان، إن 425 لاجئا عراقيا عادوا من تركيا إلى ديارهم في مدينة الموصل.

وذكر بيان الوزارة العراقية أنها "مستمرة في تنفيذ برنامجها للنازحين العراقيين الموجودين في دول الجوار"، مشيرة إلى أن " الوزارة نقلت اللاجئين عبر منفذ إبراهيم الخليل البري التابع لقضاء زاخو في محافظة دهوك وبالتعاون مع وزارة النقل لإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في الموصل".

وأفاد البيان أيضا بأن المجموعة التي عادت كانت تسكن في "مخيم أكدة" على الجانب التركي من الحدود.

وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وزعت الوزارة على اللاجئين المذكورين وجبات غذائية سريعة ومياه الشرب، إضافة لتوزيع سلال غذائية كزاد للطريق.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أعلنت عن إعادة أكثر من 4 آلاف لاجئ من تركيا إلى العراق منذ بداية العام الجاري، وأكدت سعيها الرامي لإعادة جميع الأسر التي ترغب في العودة إلى مناطق سكناها في العراق.

المصدر: السومرية

علي الخطايبة