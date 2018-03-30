دوما.. التفاوض في الاتجاه الصحيح!

قبيل ساعات من الإعلان عن إبرام اتفاق بشأن دوما، أكد محمد علوش القيادي في ما يسمى بـ"جيش الإسلام" أن الفرص تصبح أقوى يوما بعد آخر، والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح.

وردا على سؤال عما يميز هذا الفصيل عن غيره حتى يكون في استطاعته إقناع الروس، أرجع علوش ذلك إلى أن التفاوض المباشر، ولا توجد وساطة عدا وساطة الأمم المتحدة.

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وأشار القيادي في جيش الإسلام إلى أن فصيله وضع استراتيجيات للتفاوض منها "أننا نرفض التهجير لأننا أصحاب الأرض، ونرفض أن يكون التهجير لمصلحة إيران بالدرجة الأولى، لتحقيق حلم استراتيجي بإنشاء طوق شيعي حول مدينة دمشق، كما فعلت في مدينة الصدر في بغداد وغيرها من الأحياء، وكما فعلت في الضاحية الجنوبية في بيروت، وكما فعلت وتفعل في صنعاء في اليمن"، حسب علوش.

المصدر: القناة التاسعة

محمد الطاهر