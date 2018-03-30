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إصابات بين المشاركين في مسيرات العودة بغزة

أخبار العالم العربي

إصابات بين المشاركين في مسيرات العودة بغزة
Reuters MOHAMMED SALEM
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أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة في قطاع غزة، وذلك بعد مقتل شاب بقذيفة إسرائيلية في الساعات الأولى من هذا الصباح.

وأفاد مراسلنا بإصابة 3 مواطنين بجراح متوسطة في القدم في شرق جباليا وشرق رفح وشرق البريج، فيما قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن غرفة عمليات الطوارئ التابعة لها، تتابع النقاط والمراكز الصحية المواكبة لمسيرة العودة.

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وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي يخترق هواتف منظمي مسيرات العودة شمال القطاع، ويرسل رسائل تغيير لمسار الحافلات التي ستنقل المشاركين إلى مكان الفعاليات.

وفي وقت سابق من اليوم لقي الشاب عمر وحيد سمور (30 عاما) من خان يونس مصرعه في قصف مدفعي إسرائيلي، ليصبح أول قتيل في يوم الأرض، الذي يحيي الفلسطينيون ذكراه في 30 مارس من كل عام.

RT
شرق حي الشجاعية بالقرب من معبر كارني

المصدر: RT

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