مقتل فلسطيني بقذيفة إسرائيلية في غزة
AFP MOHAMMED ABED
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1p4
قتل فلسطيني وأصيب آخر بقذيفة أطلقتها مدفعية الجيش الإسرائيلي على محافظة خان يونس في قطاع غزة فجر اليوم الجمعة في ظل الاستعدادات الفلسطينية لتنظيم مسيرات يوم الأرض.
وأكد أشرف القدرة الناطق باسم الصحة في قطاع غزة مقتل المزارع عمر سمور (31 عاما)، وإصابة آخر نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة البركة شمال شرق خان يونس.
وأشار القدرة إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر نقلت جثمان الفلسطيني، بالإضافة إلى المصاب في الحادث إلى مستشفى ناصر.
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين تجاه المزارعين في تلك المنطقة، وذلك تزامنا مع الاستعدادات الفلسطينية لتنظيم مسيرات يوم الأرض اليوم الجمعة.
المصدر: معا
أحمد باديان
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)