 
مباشر

مقتل فلسطيني بقذيفة إسرائيلية في غزة

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني بقذيفة إسرائيلية في غزة
AFP MOHAMMED ABED
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1p4

قتل فلسطيني وأصيب آخر بقذيفة أطلقتها مدفعية الجيش الإسرائيلي على محافظة خان يونس في قطاع غزة فجر اليوم الجمعة في ظل الاستعدادات الفلسطينية لتنظيم مسيرات يوم الأرض.

وأكد أشرف القدرة الناطق باسم الصحة في قطاع غزة مقتل المزارع عمر سمور (31 عاما)، وإصابة آخر نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة البركة شمال شرق خان يونس.

إقرأ المزيد
مسيرة العودة الكبرى عشية مسيرات العودة الكبرى غدا الجمعة.. إسرائيل تتوعد

وأشار القدرة إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر نقلت جثمان الفلسطيني، بالإضافة إلى المصاب في الحادث إلى مستشفى ناصر.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين تجاه المزارعين في تلك المنطقة، وذلك تزامنا مع الاستعدادات الفلسطينية لتنظيم مسيرات يوم الأرض اليوم الجمعة.

المصدر: معا

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة