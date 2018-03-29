العراق.. اعتقال 21 إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة

أعلنت مديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اعتقال 21 مسافرا إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة.

وقال مصدر تابع للوزارة إنه "ومنذ 6 أشهر ألقت جوازات الداخلية القبض على العشرات ممن حاولوا دخول العراق بسمات دخول مزورة".

وأضاف، أن "الجانب العراقي أبلغ الحكومة الإيرانية بعمليات التزوير التي تقوم بها عصابات توهم المواطنين بهدف الدخول إلى البلاد بشكل غير مشروع".

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يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية حذرت، جميع المقيمين على الأراضي العراقية، من القيام بأنشطة سياسية "تسيء" إلى علاقات الخارجية، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين تصل إلى حد الإبعاد.

وتعلن القوات العراقية بين الفينة والأخرى عن اعتقال أشخاص بتهمة التزوير أو إدخال مواد مخدرة للعراق في مختلف المنافذ الحدودية.

المصدر: السومرية نيوز