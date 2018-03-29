الأمن المغربي يجهض مخططا إرهابيا خطيرا

ألقت السلطات المغربية القبض على 8 أشخاص ينتهجون فكر تنظيم "داعش"، وأفادت بأنها أجهضت "مخططا إرهابيا خطيرا" كان يهدف لزعزعة أمن المملكة واستقرارها.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن "المعتقلين الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و31 عاما، كانوا ينشطون في مدينتي واد زم وطنجة، وإنهم كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة في عدد من مدن المملكة".

وأضاف البيان أن "أفرادالخلية كانوا يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شكوا في ولائه لداعش وتبنيه منهجا عقائديا مخالفا للتنظيم الإرهابي".

وأعلنت السلطات المغربية عن مصادرة معدات عسكرية وإلكترونية ومخطوطات تمجد "داعش"، مؤكدة أنها تنهج أسلوبا استباقيا في تفكيك الخلايا الإرهابية، وأنها كشفت عشرات الخلايا منذ عام 2002.

المصدر: رويترز