الرئيس العراقي يرفع شكوى جزائية ضد من تجاوز على صلاحياته بشأن الموازنة

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية اليوم الخميس، أن الرئيس فؤاد معصوم بصدد تقديم شكوى جزائية ضد الجهة المتجاوزة على صلاحياته كرئيس للجمهورية بشأن موازنة 2018.

وأفادت مصادر لـRT بأن الشكوى ستقدم لمجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أنها جاءت بسبب خروقات قانونية في موازنة 2018 وليس بسبب نسبة الكتل الكردية المخصصة من هذه الموازنة كما أشيع سابقا.

ونشرت وكالة "السومرية نيوز" الخميس، نص القرار الرئاسي بشأن إرسال الموازنة إلى وزارة العدل بهدف نشره في جريدة الوقائع الرسمية.

السومرية

السومرية

وأوضح المكتب الإعلامي اليوم أن الرئيس معصوم أوعز إلى الجهات المعنية في المكتب الرئاسي باستكمال الإجراءات الأصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية مشددا على أن اتخاذ هذا الإجراء جاء تغليبا للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين والتزامات العراق الدولية فضلا عن السعي لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في كافة أنحاء البلاد.

إقرأ المزيد

كما أكد المكتب أن الرئيس معصوم لم يصادق على القانون وذلك لوجود عدد مهم من المخالفات الواضحة والصريحة، مبينا أن رئاسة الجمهورية لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري بالتصدي لأية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من التجاوزات تهدد بتحويل الدستور إلى مجرد وثيقة غير ملزمة لأحد.

إقرأ المزيد

وكان المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية أعلن سابقا عن سبب رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على موازنة 2018، مشيرا إلى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.

المصدر: RT، وكالات

نتاليا عبدالله