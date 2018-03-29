بالصور...عاصفة رملية تضرب الخرطوم

اجتاحت عاصفة رملية اليوم الخميس العاصمة السودانية الخرطوم، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل المدارس في العاصمة والبلدات المجاورة.

وأعلن مسؤول في مطار الخرطوم أنه تم إلغاء عدة رحلات داخلية ودولية بعد التحذير الذي نشرته مصلحة الأرصاد الجوية فجرا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم مطار الخرطوم محمد مهدي قوله، إنه "منذ الساعة الثالثة ليلا لم تهبط أو تقلع أي طائرة".

وأضاف: "بسبب سوء الأحوال الجوية، نتوقع أن يبقى المطار مغلقا حتى إشعار آخر"، موضحا أنه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت إلى بورسودان.

ويشهد السودان ولا سيما الخرطوم عادة هبوب العواصف الرملية، إلا أن عاصفة الخميس استمرت كما يبدو فترة أطول من المعتاد، حسب مصلحة الأرصاد الجوية، فيما اشتكى السكان القلائل الذين غامروا بالخروج من منازلهم، من انخفاض مدى الرؤية.

RT

RT

المصدر: أ ف ب

متري سعيد