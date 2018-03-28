السودان.. البشير يمدد الهدنة مع المتمردين 3 أشهر إضافية

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم قرارا بتمديد وقف إطلاق النار في البلاد ثلاثة أشهر إضافية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن القرار الرئاسي يقضي بتمديد نظام وقف إطلاق النار حتى نهاية يونيو المقبل في عموم أراضي البلاد، بما في ذلك ثلاث مناطق صراع مع المتمردين.

واندلع النزاع بين القوات السودانية والمتمردين في إقليمي كردفان والنيل الأزرق في عام 2011 على خلفية إعلان جنوب السودان الاستقلال.

وأما بخصوص النقطة الساخنة الثالثة في أراضي البلاد، وهي إقليم دارفور، فشهدت منذ عام 2003 اشتباكات بين القبائل المحلية غير العربية والقوات الحكومية.

المصدر: سونا

نادر عبد الرؤوف