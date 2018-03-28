البحرين: على قطر أن تصحو من أحلامها

دان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، المزاعم القطرية التي تشير إلى انتهاك طائرات بحرينية للمجال الجوي للدوحة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على المسؤولين القطريين أن يفيقوا من أحلامهم وأن يحترموا القانون الدولي وأن لا يتخيلوا أن مياه الخليج العربي تقع تحت سيادتهم".

على المسؤولين القطريين ان يفيقوا من احلامهم و ان يحترموا القانون الدولي و ان لا يتخيلوا ان مياه الخليج العربي تقع تحت سيادتهم — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) 28 марта 2018 г.

وقامت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين باتخاذ إجراءات وتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي إثر قيام مقاتلتين قطريتين بالتحليق فوق المياه الدولية في إقليم البحرين من دون إذن مسبق على ارتفاع 30 ألف قدم.

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وقامت المقاتلتان بالارتفاع تحت طائرة إماراتية خاصة تحمل النداء A6HMS ونوعها A320 متجهة من الفجيرة إلى روما، مما أدى إلى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين.

وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن الطائرة الإماراتية ارتفعت إلى 35 ألف قدم لتفادي المقاتلات القطرية.

المصدر: وكالات + "تويتر"