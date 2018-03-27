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السعودية.. اعتقال 32 مواطنا شاركوا في "تجمع مخالف" بالطائف

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السعودية.. اعتقال 32 مواطنا شاركوا في
Reuters / Fahad Shadeed
عناصر من الشرطة السعودية
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أعلنت قوات الأمن السعودية عن اعتقال 32 مواطنا شاركوا في "تجمع مخالف" بالطائف وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، الثلاثاء، أن قوات الأمن ستعتقل كل من يثبت تورطه في هذا التجمع بأي شكل من الأشكال.

وقال المتحدث إن دوريات الأمن في الطائف أوقفت عددا من المواطنين تجمهروا أمام مقر المحافظة إثر قيام لجنة إزالة التعديات في المحافظة بإزالة استراحات غير نظامية أنشأها بعض المشاركين في التجمع على أراض حكومية في طريق الشفا السياحي.

وأفاد المسؤول السعودي بأن قوات الأمن نفذت القرار بعد رفض المتجمهرين التجاوب مع تعليمات البلدية المختصة المتضمنة عدم مشروعية ما قاموا به.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية

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