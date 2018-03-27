السعودية.. اعتقال 32 مواطنا شاركوا في "تجمع مخالف" بالطائف

أعلنت قوات الأمن السعودية عن اعتقال 32 مواطنا شاركوا في "تجمع مخالف" بالطائف وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، الثلاثاء، أن قوات الأمن ستعتقل كل من يثبت تورطه في هذا التجمع بأي شكل من الأشكال.

وقال المتحدث إن دوريات الأمن في الطائف أوقفت عددا من المواطنين تجمهروا أمام مقر المحافظة إثر قيام لجنة إزالة التعديات في المحافظة بإزالة استراحات غير نظامية أنشأها بعض المشاركين في التجمع على أراض حكومية في طريق الشفا السياحي.

وأفاد المسؤول السعودي بأن قوات الأمن نفذت القرار بعد رفض المتجمهرين التجاوب مع تعليمات البلدية المختصة المتضمنة عدم مشروعية ما قاموا به.

المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية : القبض على (32) مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة والتعليمات بـ #الطائف على إثر إزالة تعديات على أراض حكومية.#واسpic.twitter.com/XUmu0q6wmJ — واس (@spagov) 27 марта 2018 г.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية