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حميميم: مقتل 27 مدنيا وإصابة 58 بقصف المسلحين أحياء سكنية في دمشق

أخبار العالم العربي

حميميم: مقتل 27 مدنيا وإصابة 58 بقصف المسلحين أحياء سكنية في دمشق
alarabpost.com
سقوط قذيفة هاون على دمشق - أرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا أن استهداف المسلحين لدمشق بمدافع هاون، اليوم الثلاثاء، خلف حوالي 30 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال رئيس المركز، الجنرال يفغيني يفتوشينكو، إن المسلحين المتمركزين في منطقة مخيم اليرموك نفذوا ست عمليات قصف استهدفت أحياء سكنية في دمشق، وتم إطلاق 13 قذيفة هاون عليها، مما أسفر عن مقتل 27 مدنيا وإصابة 58 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية جراء القصف.

يتبع..

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