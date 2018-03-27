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سفير السعودية لدى واشنطن يتهم إيران بقتل الحريري والتخطيط لاغتيال الجبير

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سفير السعودية لدى واشنطن يتهم إيران بقتل الحريري والتخطيط لاغتيال الجبير
Reuters
سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان
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شن الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، هجوما على إيران، قائلا إن تاريخها "قائم على القتل والدمار".

وأضاف السفير السعودي في سلسلة تغريدات له على موقع "تويتر"، أن النظام الإيراني قام "بتدبير وتنفيذ عمليات إرهابية في بوينس آيرس عام 1993، وتفجيرات الخبر عام 1996، وتفجيرات الرياض عام 2003".

وأضاف: "حاول النظام الإيراني اغتيال وزير الخارجية (عادل الجبير) هنا في واشنطن، وقام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، واغتال معارضيه في العواصم الأوروبية، وقام بتوفير المال والسلاح للتنظيمات الإرهابية".

واتهم الأمير خالد بن سلمان إيران بخرق "جميع القوانين الدولية، وتوفير الأموال والصواريخ للميليشيات".

المصدر: RT

نادر همامي

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