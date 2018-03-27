سفير السعودية لدى واشنطن يتهم إيران بقتل الحريري والتخطيط لاغتيال الجبير

شن الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، هجوما على إيران، قائلا إن تاريخها "قائم على القتل والدمار".

وأضاف السفير السعودي في سلسلة تغريدات له على موقع "تويتر"، أن النظام الإيراني قام "بتدبير وتنفيذ عمليات إرهابية في بوينس آيرس عام 1993، وتفجيرات الخبر عام 1996، وتفجيرات الرياض عام 2003".

حاول النطام الايراني اغتيال وزير الخارجية هنا في واشنطن، و قام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و اغتال معارضيه في العواصم الأوروبية و قام بتوفير المال و السلاح للتنظيمات الإرهابية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

وأضاف: "حاول النظام الإيراني اغتيال وزير الخارجية (عادل الجبير) هنا في واشنطن، وقام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، واغتال معارضيه في العواصم الأوروبية، وقام بتوفير المال والسلاح للتنظيمات الإرهابية".

يستمر النظام الإيراني بخرق جميع القوانين الدولية في اختبار لإرادة المجتمع الدولي. لا زال هذا النظام يدعم الإرهاب في سوريا و العراق و لبنان و اليمن بتوفيره الأموال و الصواريخ للمليشيات التابعة له في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

واتهم الأمير خالد بن سلمان إيران بخرق "جميع القوانين الدولية، وتوفير الأموال والصواريخ للميليشيات".

المصدر: RT

نادر همامي