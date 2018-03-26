بعد مقتل أحد مواطنيها.. مصر تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية

أعربت مصر عن إدانتها "بأشد العبارات" إطلاق الحوثيين 7 صواريخ باليستية على عدة مدن سعودية ومنها العاصمة الرياض، في هجوم أسفر عن مقتل مواطن مصري وإصابة 3 آخرين.

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وأكدت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها اليوم الاثنين على "وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها".

كما أعرب بيان وزارة الخارجية عن "خالص التعازي لأسرة المواطن المصري عبد المطلب أحمد حسين"، الذي قتل نتيجة تناثر شظايا الصواريخ بعد اعتراضها على حي سكني في الرياض، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين المصريين الذين جرحوا خلال الهجوم.

وشدد البيان على "موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية"، مشيرا إلى أن "مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة".

وفي غضون ذلك قام السفير المصري لدى الرياض، ناصر حمدي، بزيارة إلى مستشفى الشميسي في العاصمة السعودية لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين المصريين الثلاثة الذين أصيبوا مساء أمس على خلفية إطلاق صاروخ باليستي على المدينة.

وصرح حمدي أن التنسيق جار مع السلطات السعودية لإنهاء إجراءات نقل جثمان حسين علي، وذلك على نفقة الدولة في أسرع وقت ممكن.

المصدر: الخارجية المصرية

رفعت سليمان