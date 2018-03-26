عمر البشير: السودان أصبح قلعة للتدريب العسكري

قال الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده أصبحت "قلعة للتدريب تحت إشراف مباشر من الضباط السودانيين".

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشير تأكيده أمس في كلمة بمناسبة إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين رئيس الأركان السابق، الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي ورئيس الأركان الجديد، الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف أن "القوات المسلحة السودانية ظلت تشكل قناعة راسخة إقليميا ودوليا بقدرتها وكفاءتها ليصبح السودان قلعة للتدريب تحت إشراف مباشر من الضباط السودانيين".

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ودعا الرئيس السوداني في هذا الصدد إلى "الاستمرار بذات النهج والتميز للقوات المسلحة، عبر خطة تطويرها للفرد والمعدات وبيئة العمل لتكون قوة رادعة لتأمين السودان دون قتال"، مشيرا إلى أن "القادة الذين تم تكليفهم قادرون على تنفيذ هذه المهمة".

المصدر:واس

محمد الطاهر