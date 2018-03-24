الخرطوم ترد على اتهامات إريتريا للسودان وقطر

أعربت الخارجية السودانية عن استغرابها إزاء البيان الصادر عن وزارة الإعلام الإريترية يوم 22 مارس اتهمت فيه الخرطوم بتلقي مساعدات عسكرية خارجية للتصدي لهجوم إريتري مرتقب على السودان.

وقالت الخارجية السودانية إن البيان ساق ادعاءات أخرى كالسماح لجماعة المعارض الإسلامي الإريتري محمد جمعة بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية وفتح مكتب لها بمدينة كسلا وإنشاء معسكرات تدريب لعناصرها قرب الحدود.

وأكدت وزارة الخارجية أن ما صدر عن وزارة الإعلام الإريترية، اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة، مذكرة في السياق أن كسلا مدينة مفتوحة للجميع بما في ذلك الوجود الديبلوماسي المعتمد بالسودان.

وجددت حكومة السودان التزامها التام بانتهاج سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في تعاملها مع جيرانها والدول الشقيقة والصديقة، المبنية على أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة القانون والأعراف الدولية.

كما شددت الخرطوم على استمرار السودان كطرف فاعل في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.

أسمرا تتهم السودان وقطر

واتهمت الحكومة الإريترية، في بيان نشرته وزارة الإعلام، يوم الخميس، الخرطوم والدوحة باستضافة وتمويل مكتب للمعارضة الإريترية الإسلامية بشكل سري في منطقة معزولة بالسودان.

وبحسب بيان وزارة الإعلام الإريترية، فإن رجل الدين الإريتري المتشدد محمد جمعة افتتح مكتبا أوائل فبراير 2018 بالسودان لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية وتدريبية مناوئة لأسمرا.

وقال البيان إن سفارة قطر لدى الخرطوم تمول هذه الأنشطة بينما يقوم جهاز الأمن والمخابرات السوداني بإدارة التدريب والمهام اللوجستية.

وأشار بيان الحكومة الإريترية إلى أن قطر زودت في يناير الماضي الجيش السوداني بثلاث طائرات من طراز "ميغ" نشرت لاحقا بولاية كسلا المتاخمة لحدود إريتريا لإحباط ما "يزعم" أنه هجوم إريتري بدعم إماراتي.

واعتبرت إرتيريا الأنباء عن نشر قوات مصرية في قاعدة ساوا "ملفقة"، مشيرة إلى أن الخرطوم استغلتها كذريعة لإغلاق الحدود مع إريتريا.

كما اتهمت أسمرا، الدوحة بتمويل قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا موضحة أن فريقا من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي قام بزيارة في أول مارس لتلك القوات المشتركة بكسلا.

وتساءلت وزارة الإعلام في البيان: "لماذا تدخل قطر نفسها في هذه التعقيدات التي لا معنى لها؟".

المصدر: الخارجية السودانية + وزارة الإعلام الإريترية