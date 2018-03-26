6.5 ألف شخص (مسلحون وعائلاتهم) غادروا عربين إلى إدلب خلال يومين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج نحو 6.5 ألف مسلح مع أفراد عائلاتهم خلال اليومين الماضيين، من مدينة عربين في الغوطة الشرقية نتيجة للاتفاق مع مسلحي "فيلق الرحمن".

وقالت الوزارة في بيان إن يوم الأحد فقط شهد خروج نحو 5.5 ألف مسلح مع أفراد عائلاتهم خرجوا من بلدة عربين إلى ريف إدلب شمال سوريا.

وأضاف البيان أن 81 حافلة تقل 5453 مسلحا وأفراد عائلاتهم غادرت أمس الأحد الغوطة الشرقية باتجاه محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة، أن العدد الإجمالي للمسلحين وعائلاتهم الذين خرجوا خلال يومي السبت والأحد نتيجة لاتفاق مركز المصالحة الروسي في سوريا مع قيادة فيلق الرحمن بلغ 6.5 ألف شخص (مسلحين+عائلاتهم) مؤكدة أن خروج المسلحين والمدنيين لا يزال مستمرا.

وأشارت الوزارة إلى أن المسلحين غادروا المنطقة بضمانات من قبل الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي والهلال الأحمر السوري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

نادر همامي