الدفعة الثانية من مسلحي جنوب الغوطة الشرقية تخرج إلى إدلب

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بانطلاق عملية خروج الدفعة الثانية من المسلحين المحاصرين في حي جوبر وبلدات عربين وعين ترما وزملكا في غوطة دمشق الشرقية إلى إدلب.

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وأكدت الوكالة اليوم تجهيز 25 حافلة ستحمل في داخلها مئات المسلحين وأفراد عوائلهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم على أطراف المعبر الإنساني المقام في عربين انتظارا لنقل هؤلاء إلى محافظة إدلب، مضيفة أن 15 حافلة على متنها 989 مسلحا وعوائلهم تستعد حاليا للخروج من الغوطة.

وذكرت خلية "الإعلام الحربي المركزي" أن المسلحين حرقوا مقارهم في المنطقة قبل مغادرتها.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن 17 حافلة تقل 988 من المسلحين وأفراد عوائلهم غادرت المنطقة أمس، تطبيقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مركز المصالحة الروسي في سوريا وتنظيم "فيلق الرحمن" التابع للمعارضة المسلحة بخصوص خروج المسلحين من بلدة عربين.

وأشارت الوزارة إلى أن المسلحين غادروا المنطقة بضمانات من قبل الحكومة السورية ومركز المصالحة والهلال الأحمر السوري.

وجاء ذلك بعد يومين من استكمال عملية خروج مسلحي جماعة "أحرار الشام" المعارضة وعوائلهم من مدينة حرستا المتاخمة للعاصمة دمشق، وعددهم الإجمالي نحو خمسة آلاف شخص، لتبقى بذلك مدينة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف