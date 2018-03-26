السيسي يكرم السفير السعودي السابق في مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالسعودية، أحمد بن عبد العزيز قطان وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للسعودية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس منح الوزير السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان وشاح النيل.

وقد ثمن الرئيس المصري خلال اللقاء جهود أحمد بن عبد العزيز قطان في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية على مدار 14 عامًا، قضاها كسفير للمملكة في مصر، وأسهم خلالها في رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلا عن عمله كمندوب دائم لبلاده لدى الجامعة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي المصري أن الوزير السعودي نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وأشار أحمد بن عبد العزيز قطان إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على كافة الأصعدة.

المصدر: "مواقع مصرية"