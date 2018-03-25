قطر ترد على اتهامها بتهديد أمن إريتريا

استنكرت قطر بشدة، اليوم الأحد، توجيه حكومة إريتريا اتهامات لها بتشكيل تهديد لأمن الدولة الإفريقية ودعم تنظيمات إرهابية في المنطقة.

وأعرب مصدر في وزارة الخارجية القطرية عن "إدانة دولة قطر ورفضها واستنكارها الشديدين لما تضمنه التصريح الصحفي لوزارة الإعلام بجمهورية إريتريا الصادر بتاريخ 22 مارس 2018، من الزج باسم دولة قطر ضمن التهديدات العسكرية التي قد تشهدها منطقة القرن الإفريقي".

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وأكد المصدر على أن "ما جاء في هذا التصريح هو محض مزاعم وادعاءات عارية عن الصحة، كما أنه يتنافى مع المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر والتي في مقدمتها احترام سيادة الدول الأخرى وإرساء أسس السلام والتعايش بين الدول والشعوب وأن دولة قطر حريصة على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، وأن الوشائج التاريخية والإنسانية التي تربط بين الشعبين القطري والإريتري عميقة وممتدة".

واتهمت حكومة إريتريا، في بيان نشرته وزارة الإعلام، يوم الخميس، الخرطوم والدوحة باستضافة وتمويل مكتب للمعارضة الإريترية الإسلامية بشكل سري في منطقة معزولة بالسودان.

وبحسب البيان فإن رجل الدين الإريتري المتشدد محمد جمعة افتتح مكتبا أوائل فبراير 2018 بالسودان لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية وتدريبية مناوئة لأسمرا.

وقال البيان إن سفارة قطر لدى الخرطوم تمول هذه الأنشطة بينما يقوم جهاز الأمن والمخابرات السوداني بإدارة التدريب والمهام اللوجستية.

وأشار بيان الحكومة الإريترية إلى أن قطر زودت في يناير الماضي الجيش السوداني بثلاث طائرات من طراز "ميغ" نشرت لاحقا بولاية كسلا المتاخمة لحدود إريتريا لإحباط ما "يزعم" أنه هجوم إريتري بدعم إماراتي.

واعتبرت إرتيريا الأنباء عن نشر قوات مصرية في قاعدة ساوا "ملفقة"، مشيرة إلى أن الخرطوم استغلتها كذريعة لإغلاق الحدود مع إريتريا.

كما اتهمت أسمرا، الدوحة بتمويل قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا موضحة أن فريقا من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي قام بزيارة في أول مارس لتلك القوات المشتركة بكسلا.

وتساءلت وزارة الإعلام في البيان: "لماذا تدخل قطر نفسها في هذه التعقيدات التي لا معنى لها؟".

المصدر: وسائل إعلام قطري + وكالات

رفعت سليمان