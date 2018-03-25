نتنياهو: الرحلات الجوية عبر السعودية لإسرائيل نتيجة لعمل طويل وراء الكواليس ولها أهمية سياسية هائلة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إطلاق الرحلات الجوية بين نيودلهي وتل أبيب عبر الأجواء السعودية حدث تاريخي بعد "عمل طويل وراء الكواليس" وله تداعيات "هائلة".

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وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في مستهل جلسة للحكومة الإسرائيلية، حسب ما نقله مكتبه الإعلامي، إن إطلاق شركة الطيران الهندية "Air India" رحلة جوية مباشرة وصلت إسرائيل قبل عدة أيام، في إطار الخط المباشر الذي يربط الهند بتل أبيب، "مناسبة تاريخية على المدى البعيد"، مضيفا: "أن أهمية ذلك واضحة للجميع، حيث تحمل طابعا سياحيا واقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا، وهذا يمثل أهمية من الدرجة العليا".

وتابع نتنياهو موضحا: "سينمو الاقتصاد الإسرائيلي بطريقتين، إما من خلال المنتجات الجديدة أو الأسواق الجديدة. ما قمنا به هنا يشكل انطلاقة إلى أسواق جديدة عملاقة ما يعد تغييرا كبيرا للغاية. وآمل بأن يكون هدفنا المنشود أن تشمل الرحلات الجوية المقبلة كذلك إطلاق خط الطيران المباشر من تل أبيب إلى مومباي في غضون خمس ساعات، أي بفترة تقل عن الفترة التي يستغرقها السفر من تل أبيب إلى لندن. فبالتالي يدور الكلام هنا عن حدث له أهمية عظيمة".

وأوضح نتنياهو أن "هذه التطورات نضجت بمرور الوقت بحيث أنها تخلق إمكانيات هائلة أمام دولة إسرائيل"، وتابع: "أعتقد بأن تبعاتها البعيدة المدى ستتضح لاحقا، إلا أنه في المرحلة الحالية لا أجد ضرورة للإسهاب في الكلام عن ذلك ما عدا الذي ذكرته للتو، بغية فتح المجال لحدوث تلك التطورات".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إطلاق الرحلات الجوية من الهند إلى إسرائيل عبر السعودية "عبارة عن عملية طويلة، يتم معظمها وراء الكواليس ومن المفضل أنها ستبقى على هذا النحو حاليا".

وشهد الخميس الماضي سابقة فريدة من نوعها منذ إنشاء إسرائيل عام 1948 حيث نفذت شركة الطيران الهندية "Air India" أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب مدنية من نيودلهي إلى تل أبيب عبر المجال الجوي للسعودية.

وتمثل "Air India" شركة الطيران الوحيدة التي حصلت من السعودية على ترخيص لتنفيذ رحلات جوية إلى ومن إسرائيل عبر أجواء المملكة.

وتخطط الشركة الهندية لتنفيذ 3 رحلات مماثلة في كل أسبوع، ويعتبر هذا المسار أقل من نظرائه مما يتيح تقليص الإنفاق على تنفيذ هذه الرحلات وبالتالي خفض أسعار التذاكر.

من الجدير بالذكر أن رحلتين جويتين مباشرتين فقط تم تنفيذهما إلى إسرائيل عبر السعودية خلال السنوات الـ70 التي مرت على الإعلان عن إنشاء "الدولة العبرية"، وهما للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن والرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وعلى الرغم من غياب أي علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، يجري في السنتين الماضيتين تقارب ملموس بينهما لا سيما على خلفية مواقفهما المتطابقة حول التهديد النابع من إيران، التي تعتبرانها أكبر جهة داعمة للإرهاب في الشرق الأوسط.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن هذه المناسبة توحي بدفء معين بين إسرائيل والسعودية.

المصدر: صفحات الكتب الإعلامي لنتنياهو في فيسبوك + وسائل إعلام إسرائيلية

رفعت سليمان