وزير الداخلية المصري يكشف معلومات جديدة عن تفجير الإسكندرية الإرهابي

كشف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، معلومات جديدة عن حادث الإسكندرية الإرهابي الذي استهدف مؤخرا موكب مدير أمن الإسكندرية.

وأكد اللواء المصري أن الجهات الرسمية لديها معلومات جيدة عن مرتكبي الحادث، وتقريبا تم تحديدهم.

وتفقد وزير الداخلية موقع الحادث الذي شهدته منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، والتقى بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث، ووجه بسرعة لوقوف فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية على أبعاد الحادث وملابساته وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وضبطهم.

وأكد وزير الداخلية أن الحادث ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصري نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل، كما ذكر أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في محاربة الإرهاب، وأن "تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات".

المصدر: "صحف مصرية"