 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: وصول 4979 مسلحا وأفراد عائلاتهم إلى إدلب بعد إخراجهم من حرستا

مصر.. قتيلان و5 مصابين في تفجير استهدف مدير أمن الإسكندرية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0ua

قُتل شخصان كلاهما من رجال الشرطة، وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة وسط الإسكندرية، في محاولة لاغتيال مدير أمن المحافظة، اللواء مصطفى النمر.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، أن مجندا من الشرطة توفي في المستشفى متأثرا بجراحه، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى اثنين.

وأضاف المصدر نفسه أنه مازال هناك 5 مصابين يتلقون العلاج حاليا بمستشفى مصطفى كامل العسكري.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار استهدف رتلا أمنيا أثناء سيره في شارع المسرح الروماني بالمدينة، وأدى إلى مقتل شخصين هما شرطي وسائق، بالإضافة إلى إصابة 4 رجال أمن آخرين.

وأوضحت الوزارة أن الانفجار تم بعبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة.

وصرحت الوزارة بأن الانفجار تزامن مع مرور موكب مدير أمن الإسكندرية، مشيرة إلى أن الانفجار كان محاولة لاغتياله.

وقال شهود عيان إن قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار الذي وقع في منطقة رشدي بشرق المدينة.

ويأتي الانفجار قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس "حزب الغد" موسى مصطفى موسى.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة