مصر.. قتيلان و5 مصابين في تفجير استهدف مدير أمن الإسكندرية

قُتل شخصان كلاهما من رجال الشرطة، وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة وسط الإسكندرية، في محاولة لاغتيال مدير أمن المحافظة، اللواء مصطفى النمر.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، أن مجندا من الشرطة توفي في المستشفى متأثرا بجراحه، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى اثنين.

وأضاف المصدر نفسه أنه مازال هناك 5 مصابين يتلقون العلاج حاليا بمستشفى مصطفى كامل العسكري.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار استهدف رتلا أمنيا أثناء سيره في شارع المسرح الروماني بالمدينة، وأدى إلى مقتل شخصين هما شرطي وسائق، بالإضافة إلى إصابة 4 رجال أمن آخرين.

وأوضحت الوزارة أن الانفجار تم بعبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة.

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Egypt: Explosion rocks Alexandria's Stanley neighbourhood

Blast occurred near Tolip Hotel in the Stanley neighborhood of coastal Alexandria, witness reports say. https://t.co/1nLkNexLvZpic.twitter.com/sCzd0cRZp3 — Dawan Media...DM. (@Nuh1) March 24, 2018

وصرحت الوزارة بأن الانفجار تزامن مع مرور موكب مدير أمن الإسكندرية، مشيرة إلى أن الانفجار كان محاولة لاغتياله.

#JustIn Explosion rocks #Egypt’s 🇪🇬 #Alexandria city.

•Blast occurred near Tolip Hotel in the Stanley neighborhood of coastal Alexandria, witness reports say. pic.twitter.com/hLe40sURE5 — MDW-Live! News (@MDWLiveFeed) March 24, 2018

وقال شهود عيان إن قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار الذي وقع في منطقة رشدي بشرق المدينة.

ويأتي الانفجار قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس "حزب الغد" موسى مصطفى موسى.

المصدر: وكالات