أردوغان يعلن حصيلة قتلى المسلحين في عملية "غصن الزيتون"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت 24 مارس، أن عملية "غصن الزيتون" أسفرت حتى الآن عن تحييد 3740 مسلحا.

وقال أردوغان خلال كلمته أمام المؤتمر العام السادس لفرع حزب "العدالة والتنمية" في ولاية "أوردو" شمالي البلاد، إن تركيا نجحت في تحقيق أهداف عملية "درع الفرات" ومن ثم عملية "غصن الزيتون".

وأشار أردوغان إلى أن الأسلحة، التي تكافح بها تركيا الإرهاب، هي من صنع محلي.

وكان الرئيس التركي، قد أكد في تصريح الجمعة الماضي، أن العملية التي تخوضها القوات التركية في شمال سوريا، لن تقتصر على مدينة عفرين بل ستتواصل في منبج وإدلب.

وقال في كلمة ألقاها في إسطنبول: "لن نتراجع في سوريا و(العملية) لن تنتهي في عفرين.. أمامنا منبج وإدلب".

من جانبها أعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي، في وقت سابق أمس السبت، السيطرة على كامل منطقة عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير الماضي بمشاركة فصائل من "الجيش السوري الحر".

المصدر: الأناضول

نادر همامي