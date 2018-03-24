الجزائر.. اكتشاف ترسانة أسلحة قرب الحدود مع مالي (صور)

كشفت القوات الجزائرية، يوم الجمعة، قرب الشريط الحدودي مع مالي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ يحوي كمية كبيرة من الأسلحة.

وأفاد بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أن الجيش الجزائري كشف مخبأ يحتوي 24 قطعة سلاح وذخيرة.

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وأفاد البيان بأن الأسلحة التي تم العثور عليها تتمثل في:

* 04 بنادق رشاشة من نوع FM،

* 08 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،

* 03 رشاشات من نوع PKT،

* 01 بندقية رشاشة من نوع FM.DP،

* 01 بندقية آلية من نوع G-3،

* 03 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف،

* 04 بنادق تكرارية،

أما بالنسبة للذخيرة فتتمثل في 15 مخزن ذخيرة كلاشنيكوف، و48 قذيفة هاون، مقذوف واحد من نوع 7 RPG، بالإضافة إلى 6 قنابل يدوية.

وذكر البيان أن هذه العملية النوعية تُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف أفراد الجيش الجزائري في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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المصدر: الدفاع الجزائرية