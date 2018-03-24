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مصر تعتقل إسرائيليا مسلحا اجتاز حدودها

أخبار العالم العربي

مصر تعتقل إسرائيليا مسلحا اجتاز حدودها
Reuters / Amir Cohen
شمال سيناء كما يُرى من عبر الحدود في جنوب إسرائيل - أرشيف -
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ذكرت مصادر إسرائيلية، السبت، أن مصر احتجزت إسرائيليا اجتاز أحد المعابر الحدودية مع مصر وعثر في سيارته على سلاح.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الخارجية والسفارة الإسرائيليتين تدخلتا لدى المسؤولين المصريين وأطلقوا سراح الإسرائيلي بعد 30 ساعة من الاعتقال.

وأضافت أن السلطات في مصر فرضت على الإسرائيلي غرامة مالية.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية 

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