مصر تعتقل إسرائيليا مسلحا اجتاز حدودها

ذكرت مصادر إسرائيلية، السبت، أن مصر احتجزت إسرائيليا اجتاز أحد المعابر الحدودية مع مصر وعثر في سيارته على سلاح.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الخارجية والسفارة الإسرائيليتين تدخلتا لدى المسؤولين المصريين وأطلقوا سراح الإسرائيلي بعد 30 ساعة من الاعتقال.

وأضافت أن السلطات في مصر فرضت على الإسرائيلي غرامة مالية.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية