لبنان.. العثور على عبوات ناسفة وذخائر في جرود عرسال (صور)

عثرت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، اليوم السبت، في جرود عرسال شرق لبنان، على 25 عبوة ناسفة ومجموعة من الذخائر تعود لمخلفات التنظيمات المسلحة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن دورية من مديرية المخابرات في جرود عرسال - محلة وادي الخيل، عثرت على 4 عبوات دولاب تزن كل واحدة منها 20 كغ، و16 رمانة يدوية، و5 قذائف هاون عيار 81 ملم، و50 حشوة دفاعية مذنبة، و2 شهاب مذنبة، جميعها من مخلفات التنظيمات التي كانت موجودة في تلك المنطقة".

وأضاف البيان أن فوج الهندسة في الجيش قام بإبطال مفعولها.

وكان الجيش اللبناني قد حرر جرود لبنان الشرقية من المجموعات المسلحة في نهاية أغسطس 2017.

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www.lebarmy.gov.lb

العثور على عبوات وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية، في جرود عرسال#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/KTCgVInTRk — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

إلى ذلك، قامت وحدة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة يارون - الجنوب، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

كما قامت منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية شمع، ورميش، وميس الجبل.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية + الجيش اللبناني