الجيش المصري يستكمل التحضيرات لتأمين الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الدفاع المصرية، اليوم السبت، أن قيادة الجيش استكملت استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة، بالتعاون مع وزارة الداخلية .

وأعلنت، اليوم السبت، القيادة العامة للقوات المسلحة أنها اتخذت "كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية بتنظيم تأمين الانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار أيام 26 و27 و28 مارس الجاري".

إقرأ المزيد

وتابع البيان أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش والشرطة "بمواجهة الإرهاب في شمال سيناء وعلى محاور عدة بأنحاء متفرقة من البلاد".

وذكرت الوزارة أن القوات المسلحة الوطنية تشترك "في تأمين العملية الانتخابية بكافة عناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكل الأجهزة المعنية".

المصدر: موقع وزارة الدفاع المصرية + اليوم السابع

قدري يوسف