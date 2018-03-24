بدء الصمت الانتخابي في مصر

يتوجه المصريون يوم الاثنين القادم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجديدة.

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وبدأت في مصر، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، وتم دعوة قرابة 60 مليون ناخب من إجمالي 100 مليون مصري، للاقتراع.

ويتعين على الناخبين الاختيار ما بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ومنافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ووفقا للجدول الزمني، تتوقف الحملات الانتخابية اليوم، ويبدأ الاقتراع بعد غد الاثنين، على أن يستمر 3 أيام حتى نهاية الأربعاء القادم.

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر على مراقبة الالتزام بالصمت الانتخابي، الذي يتضمن عدم عقد مؤتمرات، أو ندوات، أو شعارات، أو بث برامج متلفزة، أو إذاعية، لتأييد أي من المرشحين.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية يوم 2 أبريل المقبل.

وفي حال وجود جولة إعادة لعدم حصول أحد المرشحين في الجولة الأولى على أكثر من 50 % من الأصوات، فإن النتائج ستعلن يوم 1 مايو المقبل.

المصدر: وكالات

رُبى آغا